Im „Drusus1“ in Neuss : Kochkurse im monatlichen Wechsel

Im „Drusus1“ in Neuss

Alexander Bliersbach ist gelernter Koch und Chef im „Drusushof“. Im neuen Jahr bietet er ab Januar Kochkurse an. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Mediterrane und vegane Küche, Tapas, Wild oder Grillen – monatlich bietet Alexander Bliersbach (38) ab dem neuen Jahr Kochkurse im „Drusus1“ an.

Der gelernte Koch, seit Februar als Nachfolger von Walter Theisen Chef im traditionsreichen „Drusushof“ am Hamtorplatz, will mit seinem neuen Angebot Fertigkeiten und Tricks für die Zubereitung leckerer Speisen vermitteln, aber auch unterhalten und netzwerken. „Es geht um das schöne Erlebnis“, sagt Bliersbach, der sich als Wirt auch in einer Gastgeberrolle sieht.