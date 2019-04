Koch Stefan Arentz aus Neuss : Vom „Traumschiff“ zum Kantinen-Chef

Foto: Stefan Arentz 5 Bilder Vom Schiffskoch zum Küchenchef von Alunorf.

Neuss Der Neusser Stefan Arentz war früher Koch auf der MS Deutschland und war auf den Weltmeeren unterwegs. Heute ist er Küchen-Chef bei Alunorf.

In Kapstadt hat alles angefangen. Stefan Arentz erinnert sich gut daran, wie er in den Flieger nach Südafrika stieg und an Bord der MS Deutschland ging. „Das war mein Einstieg“, sagt der 36-Jährige. Arentz, der seine Ausbildung im Swissôtel Düsseldorf-Neuss (heute: CrownePlaza) absolviert hat, hatte sich bei der Reederei Peter Deilmann beworben und als Koch auf dem „Traumschiff“ angeheuert. Von 2008 bis 2011 war er auf den Weltmeeren unterwegs, und das Abenteuer begann am Kap der Guten Hoffnung. Raus auf die Ozeane, rund um die Welt. Über diese Zeit kann er packende Geschichten erzählen, obwohl er schon längst wieder an Land gegangen ist. Heute leitet Stefan Arentz die Kantine bei Alunorf. Die Erfahrungen, die er auf Reisen gemacht hat, bringt er nun in die Betriebsverpflegung ein. „Ich möchte schon mehr machen als nur Spaghetti Bolognese“, sagt er. „Und ich habe das Gefühl, das kommt auch ganz gut an.“

Stefan Arentz in „seiner“ Küche bei Alunorf. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Deshalb holt Arentz mitunter seine Rezeptsammlung heraus, die er auf seinen Reisen um den Globus zusammengetragen hat. Da gibt’s dann auch schon mal einen Pulled-Pork-Burger mit Rezepturen aus Hawaii. „Es gibt immer einen Kreis von Leuten, die begeistert sind, etwas Neues zu probieren“, sagt Arentz. Zumal in der Kantine gilt: Rückmeldungen erhält der Küchenchef viel direkter als an Bord. Bei der Zusammenstellung des Speiseplans muss er einiges beachten. „Ein Produktionsmitarbeiter arbeitet hart und hat daher auch einen höheren Kalorienbedarf“, erklärt Arentz. „Aber es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die zu Mittag gerne etwas Leichtes essen, zum Beispiel einen Salat.“ Auf die Auswahl kommt’s letztlich an – und darauf, dass auch beliebte Klassiker wie Schnitzel oder eben Spaghetti Bolognese nicht zu kurz kommen.

Der Koch vor der Küste Südafrikas. Dort ging er einst an Bord. Foto: Stefan Arentz

Info Mit der MS Deutschland um die Welt Foto: p Drehort Die MS Deutschland war ab 1999 insgesamt 15 Jahre lang Drehort für die beliebte ZDF-Fernsehreihe „Das Traumschiff“. Seit 2015 ist die Reihe an Bord der „Amadea“ zu Hause. Auf der „MS Deutschland“ wurde ab 2006 auch der „Traumschiff“-Ableger „Kreuzfahrt ins Glück“ gedreht. Gestaltung Die „MS Deutschland“ wurde als „schwimmendes Grand Hotel“ gestaltet. Das noble Innendesign erfolgte im Stil der 1920er Jahre. Fernsehreihe 1981 zeigte das ZDF die erste Folge von „Das „Traumschiff“. Die Idee dazu hatte Produzent Wolfgang Rademann. Inzwischen sind 84 Folgen der Fernsehreihe abgedreht.

Auf dem „Traumschiff“ hat der Neusser zunächst als normaler Koch angefangen und dann immer mehr Verantwortung übernommen. „Später war ich dann Sous Chef“, sagt Arentz. In der Rolle als stellvertretender Küchenchef war er natürlich auch für die TV-Teams, die die beliebte ZDF-Fernsehreihe an Bord drehten, ein gefragter Ansprechpartner. Da ging es dann zum Beispiel darum, mal schnell einen Obstsalat anzurichten, der eine Szene optisch aufhübscht. „Das Team an Bord war auch für Statistenrollen gefragt“, erklärt er. Stefan Arentz ist zum Beispiel in einigen Szenen ziemlich gut zu erkennen. „Nach Feierabend hat man sich dann auch gerne mal mit der Filmcrew und den TV-Stars getroffen.“ An eine Begegnung denkt Stefan Arentz dabei besonders gerne zurück. „Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Harald Schmidt zu unterhalten, den ich immer schon gerne im TV gesehen habe“, sagt er. „Das war locker und hat Spaß gemacht.“

Mahlzeit: Stefan Arentz in der „Traumschiff“-Küche. Foto: Stefan Arentz

Der Rhythmus auf einem Kreuzfahrtschiff aber hat es in sich. „Ich war ein halbes Jahr an Bord, dann hatte ich zwei bis drei Monate Urlaub“, sagt Arentz. Die Arbeitstage sind lang. „Man ist eigentlich stets in Action, sieben Tage lang. In der Regel ging es um 7 Uhr morgens los, manchmal ging es dann bis 21 oder 22 Uhr.“ Natürlich ist er viel herumgekommen, im Team hat man versucht, Landausflüge zu ermöglichen. Arentz war am Nord- und am Südpol, er hat Afrika, Nord- und Südamerika bereist und ist alleine drei Mal durch den Panamakanal gefahren. Er hat Silvester in Curacao gefeiert und Neujahr in Mexiko verbracht. Aber irgendwann war Schluss damit. „Ich bin in den Hafen der Ehe eingeschippert“, sagt Arentz. Seine Frau, eine Neusserin, war schon seine Freundin, als er an Bord ging. Irgendwann sollte aber Schluss sein mit der Fernbeziehung. Inzwischen hat das Paar einen zweieinhalb Jahre alten Sohn, und da ist es gut, dass der Vater nicht monatelang um die Welt fährt. Ganz losgekommen vom Meer ist er aber nicht, und seine Frau ebensowenig: Die Hochzeitsreise war eine Kreuzfahrt. „Sie führte nach Gran Canaria und Madeira.“ Und gerne würde er noch mal eine Transatlantik-Fahrt machen. „Rüber nach Amerika.“