CDU Neuss scheitert mit Antrag Knappe Mehrheit für verkehrsberuhigte Sebastianusstraße

Beantragt hatte die CDU, dass alle Straßenmöbel entfernt, die Parkplätze wieder Parkplätze werden, der alte Taxistand „Sinn“ am Schwatte Päd wieder eingerichtet und die Straße durchgängig für den Straßenverkehr geöffnet wird. Dass also alles wieder so wird, wie es vor dem Verkehrsversuch war. „Wenn wir das machen“, konterte Annette Kehl (Grüne), „nehmen wir uns jede Möglichkeit, die Stadt in die Breite zu entwickeln."