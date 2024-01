Protest der Landwirte Neusser Bauern wehren sich gegen die Ampel-Pläne

Neuss · Mehrere tausend Landwirte haben in Nordrhein-Westfalen am Montag mit ihren Traktoren gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstriert. Auch in Neuss machten Bauern ihrem Ärger Luft.

08.01.2024 , 15:50 Uhr

In Neuss haben sich die Bauern auf dem Kirmesplatz getroffen, um gegen die Ampel-Pläne zu protestieren. Foto: Simon Janßen

Deutschlandweit demonstrierten Landwirte am Montag gegen die Streichung von Subventionen. Auch in Neuss machten zahlreiche Bauern auf sich aufmerksam. Knapp 80 Fahrzeuge mit Landwirten aus dem ganzen Kreis hatten sich am Nachmittag auf dem Kirmesplatz versammelt, um ihrem Ärger Luft zu machen. „Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert“ und „Das Land brennt, weil die Politik pennt“, stand auf großen Schildern geschrieben. Die Sorgen um die Zukunft der Landwirtschaft treiben auch Oliver Hilden um. „Diese ganzen Auflagen hindern einen daran, den Betrieb zu entwickeln und den Beruf auszuüben“, kritisierte der Bauer aus Neuss. Er war seit den frühen Morgenstunden unterwegs, um sich an den Protesten zu beteiligen. Nach Angaben der Polizei setzte sich eine Kolonne vom Grefrather Weg aus über die Bundesstraße 9 nach Köln in Bewegung. Schon um 5.45 Uhr hatten sich auch Hilden und weitere Landwirte aus dem Rhein-Kreis in Münchrath getroffen, um gemeinsam in Richtung Köln und anschließend zurück nach Neuss zu fahren – ohne besondere Zwischenfälle. „Wir wollen keine Grenzen überschreiten, sondern Aufmerksamkeit für unser Anliegen erreichen und mit den Menschen ins Gespräch kommen“, betonte Hilden. „Alles lief gesittet und friedlich ab, unter uns sind keine Radikalen“, bestätigte Barbara von Meer von der Kreisbauernschaft. Auch von anderen Verkehrsteilnehmern habe es Zustimmung gegeben. „Viele haben uns zugewunken“, so von Meer. „Es ist ein wichtiges Zeichen, aber nicht genug. Eigentlich müssten wir die ganze Woche unterwegs sein“, sagte Toni Schmitz, Landwirt aus Dormagen. Hintergrund der Aktion waren die Sparpläne der Bundesregierung. Sie wollte den Landwirten Vergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Obwohl die Ampel-Koalition bereits angekündigt hat, einen Teil der geplanten Subventionskürzungen zurückzunehmen, hält der Deutsche Bauernverband die Maßnahme für unzureichend und fordert eine gänzliche Rücknahme.

(jus/jasi)