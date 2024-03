125 Jahre Kloster Kreitz in Neuss-Holzheim Ein sorgenvoller Jubilar

Das Kloster Kreitz ist den Benediktinerinnen vom Heiligsten Sakrament im Lauf der Jahre etwas zu groß geworden. Fünf Ordensfrauen leben noch in dem Konvent, der vor genau 125 Jahren von 25 Schwestern gegründet wurde, die am 2. März 1899 aus dem seinerzeit überfüllten Kloster Mariahilf in Bonn-Endenich nach Holzheim übersiedelten und eine Neugründung wagten. Dieser Anlass wird am Jahrestag mit einer heiligen Messe gefeiert, die Kreisdechant Hans-Günther Korr um 10 Uhr in der Klosterkirche zelebrieren wird. Ein strahlendes Jubiläum, über dem aber auch die Frage schwebt: Wie geht es weiter am Kreitz?