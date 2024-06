Architektenwettbewerb der Augustinus-Gruppe Klosterbezirk wird zum Neusser Augustinus-Campus

Die Tage der Kostenpflichtiger Inhalt ehemaligen Schokoladenfabrik Novesia sind gezählt. Sie wird abgebrochen und an gleicher Stelle ein Gebäude errichtet, in dem nicht nur Wohnungen geschaffen werden, sondern auch Einzelhandel, Gesundheitsangebote und andere Dienstleistungen Platz finden, die ein neu entstehendes Quartier auf dem Gelände des Klosters Immaculata versorgen. So sieht es der Entwurf des Architekten Karl-Hermann Stoy aus Neumünster vor, mit dem er und zwei Partnerbüros den städtebaulichen Wettbewerb für die Neugestaltung des Klostergeländes zwischen Stresemannallee und dem ehemaligen Leuchtenbergareal gewonnen hat.