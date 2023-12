Neusser Klimaschützer im Interview „Bin besorgt, dass es so weit kommen musste“

Marcel Kurzawiak Anscheinend ist es aktuell im Trend, neben sportlichen Events auch politische Veranstaltungen in Katar oder Dubai zu organisieren. Grundsätzlich ist es so, dass die COP (Conference of the Parties = Weltklimakonferenz) jährlich an unterschiedlichen Orten auf der Welt stattfindet. Hierzu gibt es eine Ländergruppenwahl – in diesem Jahr war es Asien und Pazifik. Allerdings ist es ein Zeichen, wenn die Wahl eher auf Dubai fällt als zum Beispiel auf Länder, die von der Klimakrise direkt betroffen sind. Es ist auf jeden Fall kritisch, den ganzen Veranstaltungsrahmen für „fossile Deals” auszunutzen.