Putziger Anblick Baby-Alarm auf dem Neusser Kinderbauernhof

Noch sind sie staksig auf den Beinen, aber das wird sich schnell legen. Gut 20 Waldzicklein, Skudden, gehörnte Moorschnucken und Fuchsschafe wurden in der vergangenen Woche auf dem Kinderbauernhof geboren. Sie tollen jetzt verspielt mit ihren Artgenossen über die Weide und erkunden die Welt. Bereits mit einem Jahr sind sie ausgewachsen und könnten theoretisch selbst Nachwuchs bekommen. Dennoch bleiben sie etwas länger so verspielt, berichtet Tierpflegerin Jorunn Lange. Besonders zutraulich sind die Waldziegen, trotzdem gilt: Füttern verboten. „Schafe fressen in der Natur nur Heu, da ist eine Karotte oder ein Apfel eine Ausnahme“, erklärt Bernd van Hees vom Kinderbauernhof. Im schlimmsten Fall könnten die Tiere am falschen Futter sterben. Zuschauen ist aber natürlich ausdrücklich erlaubt. Bis es die nächsten Junge gibt, wird es noch etwas dauern. Außer den Skudden werfen die Tiere nur im Frühjahr Jungtiere.