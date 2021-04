Corona im Rhein-Kreis Neuss : Kleine Fortschritte im Impfzentrum

Auch am Freitag kam es vor der Aula des Berufskollegs zu Schlangen – allerdings weniger als am Dienstag und Mittwoch. Foto: Simon Janßen

Neuss Nach dem Unterlagen-Chaos wird nun „vorsortiert“. Das sorgt für Verbesserungen. Die Kassenärztliche Vereinigung verschickt die Unterlagen zudem nun auch per E-Mail.

(jasi) Die vom Rhein-Kreis vorgenommenen Änderungen haben offenbar die Situation am Impfzentrum in Teilen entschärft. War es am Dienstag und Mittwoch noch zum Teil zu Wartezeiten bis zu zwei Stunden gekommen – bedingt durch teils fehlerhafte Informationen in Bezug auf die nötigen Unterlagen –, lief der Betrieb am Donnerstag wieder weitgehend reibungslos. Ein NGZ-Leser berichtet: „Ich hatte heute um 14.25 Uhr meinen Impftermin. Mental war ich vorbereitet und entsprechend früh da. Keine Warteschlange, keine Wartezeit, die Unterlagen hatte ich ausgefüllt mitgebracht. Es war ausreichend Personal da, in allen Bereichen. Alle waren freundlich.“