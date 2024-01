Kleine Demo der Partei in Neuss „Den Finger in die Wunde legen“

„Die Partei“ hatte eine Demo angemeldet, Treffpunkt war am Samstag um 12 Uhr vor der früheren Post. Bei nasskaltem Wetter kamen gerade einmal zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unter ihnen die Neusser Ratsfrau Yulia Vershinina. „Es sollte eine Demo werden für Irgendetwas, aber das war nicht konkret genug. Also wurde daraus „irgendwas mit Europa“, sagte Philip Strauß, Vorsitzender des Kreisverbands. Er musste lange warten, bis die drei Ratinger Demonstranten endlich eintrudelten. Ohne Transparente kommt selbst eine Kleinst-Demo nicht aus. Aber die Botschaften müssen gedeutet werden können. Was da geschrieben steht, muss nicht unbedingt gemeint sein, vieles will als Ironie verstanden werden. „Bildung statt Kaufhof“, stand auf einem Transparent. Ebenfalls reine Ironie: „Für weniger Bildung! Dumme Menschen sind leichter zu regieren.“ „Grüner wird“s nicht“, stand unter einer Ampel, die Rotlicht zeigte. Damit war die Ampel-Regierung gemeint.