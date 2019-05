Schützenfest in Schlicherum : König Kremer lebt seinen Traum

Schlicherum Endlich Schützenkönig: Klaus Kremer hat es nach mehrfachen Versuchen geschafft

() Mit dem Vatertag am Donnerstag, 30. Mai, starten in Schlicherum auch die Kirmestage wieder. Und in diesem Jahr regiert einer, der in den vergangenen Jahren schon mehrfach die Königswürde erringen wollte und es nun endlich geschafft hat: Klaus Kremer wird gemeinsam mit seiner Frau Antje im Mittelpunkt stehen. Mit dem 131. Schuss setzte er sich im vergangenen Jahr gegen seinen Kontrahenten Peter Strauch durch und erfüllte sich einen großen Traum.