Klaus Hebmüller aus Neuss ist 90 geworden Ein Leben für das Automobil

Technisch sollte es für ihn nach dem Abitur 1954 trotzdem weitergehen: er studierte zunächst in Hannover, dann in Iserlohn Fertigungstechnik. Nach einem mehrmonatigen USA-Studentenaustausch wollte er bei einer deutschen Firma in New York anfangen, doch seine damalige Verlobte hielt ihn zurück. „Aus familiären Gründen“, sagt die ehemalige Leistungsschwimmerin heute. 13 Jahre arbeitete der Fertigungsingenieur dann in Düsseldorf für eine kleine Zuliefer-Firma für Motorenteile, bevor er sich 1975 zusammen mit seiner Frau selbstständig machte.