Veranstaltung in Neuss : Klassiknacht lockt am 28. Juni in den Rosengarten

Klassiknacht lockt am 28. Juni in den Rosengarten

Neuss Der Rosengarten wird am Freitag, 28. Juni, wieder zur Bühne für klassische Musik. Neuss Marketing und der US-amerikanische Multitechnologiekonzern 3M, die Zentrale für seine DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) in der Quirinus-Stadt hat, laden mit der Deutschen Kammerakademie Neuss (DAKN) zur Klassiknacht.

Émelie Pictet nimmt als freie Opernsängerin Engagements in ganz Eruopa wahr, unter anderem auch bei Festivals wie in Madrid oder Salzburg. Am Pult der DAKN steht Marc Coppey. Der gebürtige Straßburger gehört laut Veranstalter zu den führenden zeitgenössischen Cellisten und ist am Dirigentenpult international gefragt. Der Kulturkanal Arte hat jüngst eine Serie von sechs Bach-Suiten dokumentiert, die Coppey an einem einzigen Abend in Lyon gespielt hat.