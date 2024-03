Tipps für Lamm, Hase, Ei und Möhre Klassiker und neue Ideen für den Osterbrunch

Ein Klassiker ist das Osterlamm – heutzutage meist in der Kuchen-Variante. In der Form gebacken und mit Puderzucker bestäubt prangt es auf dem Ostertisch. Oft stammt das Rezept noch von den Großeltern. So auch in der Bäckerei Wiljo Klein in Uedesheim. 1902 gegründet, führen Wiljo und Anke Klein das Unternehmen an der Rheinfährstraße 160 in der dritten Generation. Sohn Axel und Tochter Jenny arbeiten als Bäckermeister und Konditormeisterin im Familienbetrieb mit. „Viele Rezepte stammen noch aus der Gründerzeit“, erzählt Anke Klein. Dazu gehören die Osterlämmer und Stollen, Spekulatius sowie einige Brot- und Brötchensorten. „Die alten Rezeptbücher sind in Sütterlin geschrieben und weisen inzwischen unzählige Fettfinger auf.“