Israeltag in Neuss Ein Fest der klaren Botschaften

Im vergangenen Jahr wurde die Städtepartnerschaft zwischen Neuss und Herzliya per Liveschalte besiegelt, nach dem Angriff der palästinensischen Hamas auf jüdische Siedlungen am 7. Oktober hat sich einiges verändert. Seit 220 Tagen bangen Angehörige und Aktivisten, Vereine und Verbände um das Leben der nach Gaza verschleppten Menschen. Es bleibt für die Hinterbliebenen nur die Hoffnung, die Geiseln lebend wieder zu sehen. „Und genau daran soll am diesjährigen Israeltag erinnert werden. Er steht gegen das Vergessen und die Hoffnung, die wir in uns tragen“, erklärte Bert Römgens, Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Sein Appell: „Bring´ them home now!“