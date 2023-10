Klage zurückgezogen A57 bei Neuss darf ausgebaut werden – wann es los geht

Die seit Jahren diskutierte Aufweitung der Autobahn 57 zwischen dem Kreuz Neuss-West und dem Abzweig Neuss-Hafen kann in Angriff genommen werden. Eine Klage gegen den bereits im vergangenen Jahr gefassten Planfeststellungsbeschluss wurde nach Angaben von Manuel Kölker, Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes, kurzfristig zurückgezogen. Somit besteht Baurecht für den Teilausbau, der die Autobahn in dem genannten Abschnitt auf zehn Spuren verbreitern wird. Die rechtliche Möglichkeit ist die eine, die tatsächliche Umsetzung eine andere Frage. Denn die Politik hat die Prioritäten neu definiert. Sie haben sich so verschoben, berichtet Kölker, „dass Ausbauprojekte nicht mehr die höchste Priorität haben.“ Die genießen derzeit sanierungsbedürftige Bauwerke, allen voran die Autobahnbrücken. Mit einem Beginn der Maßnahme, die unter anderem den Zufluss von der A 46 auf die A 57 in Richtung Köln staufrei(er) machen soll, ist nach Kenntnis der Kreisverwaltung nicht vor dem Jahr 2027 zu rechnen.