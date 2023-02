Im Februar geht’s los Für Erweiterung der Kläranlage Neuss Süd werden 90 Bäume gefällt

(jasi) Die InfraStruktur Neuss AöR (ISN) wird in diesem Jahr mit den Bauarbeiten zur Erweiterung der Kläranlage Süd in Weckhoven beginnen. Damit kommt die ISN der behördlichen Forderung nach einer „verstärkten Phosphor-Elimination“ nach. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Erft mit Auslaufen des Braunkohle-Tagesbaus künftig wesentlich weniger Wasser führen wird. Vor dem im Sommer geplanten eigentlichen Start der Baumaßnahme werden ab der kommenden Woche auf dem Klärwerksgelände Rodungsarbeiten stattfinden. Rund 90 Bäume müssen im Zuge einer für den Erweiterungsbau unvermeidlichen Flächenversiegelung weichen. Der Eingriff geschieht nach Angaben der InfraStruktur Neuss nachdem landschaftspflegerische Begleitpläne vorliegen und sowohl eine Artenschutz- als auch eine Umweltverträglichkeits-Vorprüfung erfolgt sind. Als Ausgleich sollen auf dem Klärwerksgelände, aber auch auf Abstimmung mit den zuständigen Behörden an anderen Stellen Laubwald-Ausgleichspflanzungen vorgenommen werden. „Die Eingriffe werden überdies durch ein Sachverständigenbüro für Landschaftsarchitektur ökologisch begleitet“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.