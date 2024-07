Gruppen dicht wegen Personalnot „Katastrophale Zustände“ in Neusser Kitas

In wenigen Tagen – am 1. August – startet das neue Kindergartenjahr in Nordrhein-Westfalen. Die gute Nachricht: Laut Familienministerin Josefine Paul gibt es aktuell so viele Betreuungsplätze wie nie zuvor. Die schlechte: Es fehlt an Personal. Wegen des Mangels an Erziehern und Erzieherinnen sehen sich einige Träger sogar gezwungen, ganze Gruppen zu schließen – und zwar nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft. Allein in Neuss waren sechs Einrichtungen betroffen, acht Gruppen konnten bis zum Ende des Kindergartenjahres 2023/24 aufgrund von mangelnden Personalressourcen nicht betrieben werden, wie die Stadt mitteilte. Das heißt: Von den 376 gemeldeten Gruppen wurden zuletzt (Stand Mai 2024) lediglich 368 Gruppen betrieben. Einen aktuellen Stand konnte die Pressestelle auf eine am Donnerstagabend gestellte Anfrage bis zum Redaktionsschluss am Montag nicht liefern.