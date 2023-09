Drohender Kita-Kollaps Kita-Träger in Neuss sind nicht zufrieden mit der Regierung

Die Nachricht aus Düsseldorf, dass die Landesregierung mehr Geld für Kita-Träger geben will, wurde in Neuss sehr unterschiedlich aufgefasst. Am Dienstag teilte NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) mit, das Land wolle für das Jahr 2024 insgesamt 550 Millionen Euro für Kitas zur Verfügung stellen. Die Pauschale pro Kita-Kind soll dabei um zehn Prozent erhöht werden. Weil diese Erhöhung aber erst im nächsten Sommer greifen soll, gibt es vorher eine Überbrückungshilfe: 100 Millionen Euro sollen den freien Trägern in NRW helfen. Die schwarz-grüne Landesregierung will damit auf den neuen Tarifabschluss zwischen Beschäftigten, Bund und Kommunen vom April reagieren. Viele freie Kita-Träger, auch in Neuss, hatten seither Alarm geschlagen, dass sie die Kosten für den Betrieb nicht mehr stemmen könnten.