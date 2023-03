Spendenaktion LuKiTa sammelt 15.000 Euro für Kinder in der Türkei

Neuss · Bei einem Spendenfest in der Kita Wetterhäuschen am Samstag sind 14.600 Euro zusammengekommen. Noch am gleichen Abend wurde die Summe, die für die Erdbebenopfer in der Türkei bestimmt ist, aufgestockt.

14.03.2023, 04:50 Uhr

Auch signierte Trikots des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wurden versteigert. Foto: Rheinland-Klinikum Foto: Rheinland Klinikum