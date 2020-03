Wegen Corona-Verdacht in Neuss : Kita in Reuschenberg bis 17. März geschlossen

Kita in Reuschenberg bis 17. März geschlossen

Wegen Corona-Verdacht in Neuss

Neuss Da eine Erzieherin Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte, wird die Kita „Kinderwelt“ in Reuschenberg aus Vorsichtsgründen bis 17. März geschlossen.

Den betroffenen Kindern und Erziehern empfiehlt das Kreis-Gesundheitsamt eine gute Handhygiene sowie eine Kontaktreduktion. So soll zum Beispiel auf den Besuch von Veranstaltungen oder die Teilnahme an Sportgruppen oder anderen Aktivitäten verzichtet werden. Es ist dabei nicht notwendig sich nur in der häuslichen Umgebung aufzuhalten.