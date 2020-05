Kommentar zur Idee für Neusser Wendersplatz : Hilfe im Überlebenskampf

Neuss Wegen der Corona-Pandemie droht der Schausteller-Branche der Umsatz eines gesamten Jahres fast komplett wegzubrechen. Jede Idee, den Betrieben unter die Arme zu greifen, ist daher ein Schritt in die richtige Richtung.

Gerade in einer Schützenfest-Hochburg wie Neuss weiß man: Ohne die Schausteller, die die gute Seele so mancher Kirmes sind, wären die Fest-Tage nur halb so schön. Das späte Einkehren an der Würstchenbude mit Zugkameraden oder das Lebkuchenherz als Mitbringsel für daheim gehören einfach zum unbeschwerten Feiern dazu. Ein Schützenfest ohne Schausteller – das ist im Grunde undenkbar. Der „Rheinische Spezialitätenmarkt“ könnte dabei helfen, dass die hiesigen Schaustellbetriebe die Corona-Pandemie trotz aller unverändert hohen wirtschaftlichen Dramatik überstehen. Dazu müssten die Neusser auf einige Parkflächen auf dem Wendersplatz verzichten – aber dieser Verzicht wäre ein Zeichen der Solidarität.