Nach Premiere im vergangenen Jahr Neusser Kirmes bekommt wieder ein Eröffnungs-Feuerwerk

So bunt und laut wie im vergangenen Jahr wurde die Neusser Kirmes wohl noch nie gestartet. Schausteller, Neusser Bürger-Schützen-Verein und die Stadt hatten sich 2023 darauf verständigt, dass das Feuerwerk erstmals zur Kirmeseröffnung am Freitag und nicht wie üblich zum Abschluss am Dienstag stattfindet. Tausende Besucher suchten sich nach Einbruch der Dunkelheit ein geeignetes Plätzchen, um das Feuerwerk bestaunen zu können. Sie sollten nicht enttäuscht werden. Die spektakulären Effekte am Himmel – unter anderem waren auch rote Herzen zu sehen, die sich auf die Besucher zubewegten – erzeugten zeitweise ein wohliges Raunen in der Menge. Belohnt wurde die 15-Minuten-Show durch lauten Applaus.