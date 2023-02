Hochzeitsglocken in Neusser Pflegeheim „Unser Glück wird vollkommen“

Ein ganz besonderes Geschenk gab es von den Pflegekräften des Wohnbereichs „Maria“, in dem die Zimmer des Ehepaares liegen: „Wir haben ihnen die Hochzeitsnacht geschenkt,“ erklärt Sozialarbeiterin Banner-Langeneckhardt, die auch die Hochzeitsrede hielt, mit einem Lachen. Wie konnte das funktionieren? Dadurch, dass beide auf ein Pflegebett angewiesen sind, war eine kuschelige Hochzeitsnacht im gemeinsamen Bett nicht möglich. Also bedruckten die Mitarbeiter heimlich je ein flauschiges Kissen mit einem Foto des Paares, das bei ihrer standesamtlichen Trauung aufgenommen wurde – ein Geschenk, das zu Tränen rührte. „So konnte ich Peter trotzdem in der Nacht in meinem Arm halten“, sagt die Braut. „Unser Glück wird vollkommen!“ heißt es in der Einladung und das sieht man den strahlenden Gesichtern von Heidi und Peter an – nicht nur auf den Kissen.