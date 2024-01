Besichtigung im Rhein-Kreis Neuss Kirchen laden zum „Krippche luure"

Das gibt reichlich Gelegenheit zum „Krippche luure". Eine Tradition, bei der die liebevoll gestalteten Krippen in den jeweiligen Kirchen bestaunt werden können. Es tue einfach gut, das Krippenbild anzuschauen und rühre auch ihn im Innersten an, sagt Andreas Süß, leitender Pfarrer der zwölf Gemeinden des Sendungsraumes katholische Kirche in Neuss. Zudem biete eine kleine Krippen-Rundreise Gelegenheit, die Kirchen im Sendungsraum zu erkunden und dessen Vielfalt kennenzulernen. Nach dem Besuch und Gedankenaustausch der Krippengänger in den beiden vergangenen Jahren hat die Steuerungsgruppe für das Zusammenfinden der 20 Gemeinden in der neuen Pastoralen Einheit in Neuss und Glehn eingeladen, die Aktion 2024 wieder anzubieten. „Jede Kirche hat ihre eigene Krippe mit einer spannenden, eigenen Geschichte", sagt Süß.