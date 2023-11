Neusser Regisseur Hitch zeigt Dokumentation über inklusives Theaterprojekt

Gottschalk stellt das Projekt „Inklusion bühnenreif“ vor, in dem blinde, sehbehinderte, stotternde, sozialphobische und krebsbetroffene Menschen mit sogenannten „Nichtbetroffenen“ auf einer Bühne zusammenkommen, um gemeinsam Theater zu spielen. Angefangen hat all das 2019 auf Initiative von Wolfgang Wendlandt und Linda Steuernagel. Es gibt monatliche Workshops, in denen Improvisationen, Playbackspiel und Gruppenübungen im Fokus stehen. Auf der Bühne entstehen dann Szenen aus dem Lebensalltag, in denen auch Träume, Sehnsüchte und Ungesagtes Gehör findet. In Interviews berichten die Initiatoren und Teilnehmer aus ihrem Lebensweg, ihrem Alltag und den Erfahrungen mit dem Projekt.