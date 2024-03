„Mami & Mini“ in Neuss Premieren-Erfolg für neuen Kindertrödel

Was Käuferinnen und Verkäuferinnen auf Kindertrödelmärkten eint, ist der Wunsch, dass die Kleidung und das Spielzeug der Kinder noch einmal in kleine Hände kommen. Denn gerade in den ersten Jahren ist der Durchlauf groß. Das funktioniert besonders gut mit Kinderkleidung, bestätigt auch Verkäuferin Hülya Kurt, „Ich bin zum ersten Mal auf so einem Kindertrödel, ich habe auch Erwachsenen-Kleidung dabei, die ist kaum gefragt, aber vor allem gut erhaltenes Spielzeug wird sehr gern genommen.“ Ein Bild drängt sich auf, wenn man durch die Reihen schlendert und schaut, wer denn an den Ständen stöbert: Es sind vor allem die Mütter, die suchen, nur wenige Väter sind mit in die Stadthalle gekommen und sie sind offensichtlich eher in beratender Funktion dabei oder kümmern sich um den Nachwuchs, während Mama auf die Jagd geht. Das bestätigt auch Andreas Grieß, er begleitet seine Frau Desire gerne, wühlt sich aber nicht so gerne durch die Auslagen. „Ja, wir Männer sind hier in der Unterzahl, ehrlicherweise habe ich auch nicht so viel Spaß daran, mich durchzuwühlen, das macht lieber meine Frau. Ich begleite sie gern, sage auch meine Meinung zu dem einen oder anderen Teil. Ich bin da eher pragmatisch. Vor allem geht es uns um einen entspannten Sonntagmorgen“, stellt er fest. Desire Grieß bestätigt das: „Wir haben mehrere Kinder und kaufen auch gerne mal etwas Gebrauchtes und ein bisschen Jagdfieber habe ich auch. Wir haben Spaß daran zu stöbern, praktisch ist es auch, so etwas Geld zu sparen und nützlich ist es – es muss ja nicht immer alles neu sein.“