Kultur in Neuss : Theater für Kinder an neuen Spielorten

Neuss Drei Kindertheaterreihen bietet das Kulturamt jedes Jahr an: „Kultur für Kinder“, „Wundertüte“ und „Wir warten aufs Christkind“. Die Vorstellungen in den beiden letztgenannten können nicht wie gewohnt im Kulturkeller stattfinden.

In Kooperation mit dem Landestheater präsentiert das Kulturamt die Kindertheaterreihe „Kultur für Kinder“ für Kinder ab sechs Jahre. Normalerweise finden in Nicht-Corona-Zeiten schon seit vielen Jahren an sechs Sonntagen im Schauspielhaus jeweils zwei Vorstellungen statt: um 11 Uhr und um 15 Uhr. Doch seit März ist da wenig passiert. Nun aber gibt es zum Ende des Monats ein bisschen Licht am Ende des Tunnels: Am Samstag, 31. Oktober, wird nämlich die bereits im April geplante Vorstellung vom Kindertheater Schaukelmond mit dem Stück unter dem Titel „Hexe Lissy und die Turbozauberflugmaschine“ nachgeholt.

Informationen Inhaber bereits gekaufter Einzeltickets wenden sich zwecks Rückabwicklung am besten an das Kulturamt, per Mail an ute.kindler@stadt.neuss.de oder lars.riedel@stadt.neuss.de. Zudem ist das Kulturamt per Telefon erreichbar: 02131 904112.

Auch am Sonntag, 22. November (für diese Vorstellung am Totensonntag gibt es eine Sondergenehmigung), wird dort als „Wundertüte“ das Stück „Wie man einen Dino besiegt“ von Wodo Puppenspielen gezeigt – in beiden Fällen sind nur 50 Plätze statt der tatsächlich vorhandenen 90 zugelassen. Auch sie sind fast ausschließlich schon an Abonnenten vergeben, sodass Einzeltickets kaum noch zu bekommen sind. Zudem gilt grundsätzlich, dass die noch im Kulturkeller freie Platzwahl aufgehoben ist: Jeder muss sich an den Sitzplan halten, den das Kulturamt zum Schutz der großen und kleinen Zuschauer aufgestellt hat. Mit dem Dezember-Termin am 6. zieht die „Wundertüte“ dann endgültig ins Strandgut, in die ehemalige Wetthalle an der Rennbahn, um. Dort können wieder mehr Zuschauer hinein, um „Die kleine Hexe“ von den Koblenezer Puppenspielen zu sehen.