Kindertheater in Neuss : „Samstags im Park“ zieht ins Jugendzentrum

Neuss Fünf Veranstaltungen sieht die Reihe „Samstags im Park“ in den Ferien noch vor. Treffpunkt ist aber nicht der Stadtgarten am Wasserturm, denn wegen der neuen Corona-Bestimmungen wurde die Reihe verlegt.

Die gute Nachricht ist: die Kindertheaterreihe „Samstags im Park“ wird fortgesetzt. Die schlechte aber ist: Sie findet in diesem Jahr überdacht statt. Das Geschwister-Scholl-Haus ist in diesem Sommer der Spielort fürs kostenlose Kindertheater. Den Grund liefert natürlich Corona, denn bisher war der Kulturkeller immer die Ausweichstation, wenn das Wetter nicht mitspielte.

Der aber, so sagt es das Jugendamt als Veranstalter, ist in diesen Tagen unter den gültigen Hygienevorschriften und Abstandsregeln keine Lösung, so dass die entsprechende Veranstaltung einfach abgesagt werden müsste. Um dem zu entgegen, wurden kurzerhand alle Vorführungen in die Kinder- und Jugendeinrichtung an der Leostraße 71 verlegt. Die Besucherzahl dort wurde jedoch auf 90 Personen beschränkt. Zwingend notwendig ist zudem eine Anmeldung unter jugendarbeit@stadt.neuss.de mit Anzahl der Personen und Kontaktdaten.