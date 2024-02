Veranstaltung in Neuss Kinderbuchheldin Conni kommt als Musical in die Stadthalle

Als Buchheldin, in Hörspielen oder als Zeichentrickfigur: Seit mehr als 25 Jahren begeistert „Conni“ in ihrem rot-weißen Ringelpulli Generationen von Kindern. Seit einiger Zeit tourt sie auch mit einer Mitmach-Show über die Live-Bühnen. Und so ist am Samstag, 16. März, 14 Uhr, „Conni – das Zirkus-Musical“ in der Stadthalle Neuss zu sehen. Kleine und große Zuschauer können verfolgen, wie Conni sich auf das Wochenende freut. Zusammen mit ihrer Freundin Julia steht eine große Zirkus-Aufführung in der KiTa bevor, vorher soll dort auch noch übernachtet werden. Bis zur Aufführung geht allerdings so einiges schief, und sogar Connis Eltern müssen bei der Zirkus-Aufführung einspringen. Und welche Rolle spielt Connis Kater Mau, um das großartige Event zu retten? Frei nach dem Motto „Was Conni kann – das könnt ihr auch!“ werden die Musicalbesucher zum Teil der Inszenierung und können Conni und ihren Freunden helfen, das Zirkus-Abenteuer zu meistern und über sich hinauszuwachsen. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 27,90 und 34,90. Sie sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 02405 / 40 8 60 oder online unter www.meyer-konzerte.de.