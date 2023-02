Sammelaktion in Neuss Kinderbuch trainiert das Müll-Bewusstsein

„Ich habe einen Müll!“, stolz hält Malina ihre Zange in die Luft. Die Fünfjährige aus der Kindertagesstätte Sonnenblume ist gemeinsam mit den anderen Kindern der Regenbogenbande, so nennt die Einrichtung ihre Vorschulkinder, unterwegs in einem Park neben dem Familienzentrum in Grimlinghausen, um sogenannten wilden Müll zu sammeln. Ausgerüstet sind die 21 jungen Umweltschützer mit Weste und Handschuhen. Hinter den Fünf- und Sechsjährigen liegt ein abwechslungsreicher Vormittag, denn in der Turnhalle hat die Kinderbuchautorin Alina Gries aus ihrem Buch „Egon Eichhorn und der wilde Müll im Wald“ vorgetragen und so das Umweltbewusstsein der Vorschüler erweitert.