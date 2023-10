Tierische Idylle in Neuss Goldener Herbst auf dem Kinderbauernhof

Schlendert man in diesen Tagen über den Hof, bekommt man so einiges zu sehen. Einen Erntedankstand, an dem Besucher unter anderem, Kürbisse, Feldfrüchte, Zucchini und Blumen erstehen können. Daraus ergebe sich „ein schönes buntes Bild“, sagt Lammerz. Geht man weiter, stößt man auf den Wirtschaftsgarten. Darin verbirgt sich ein Labyrinth mit Blüten, die bis zu anderthalb Meter aus dem Boden ragen. „Sobald die Sonne herauskommt, summt und blüht es auf der ganzen Fläche“, sagt Lammerz. Das traumhafte Herbstwetter wissen die Neusser zu nutzen. Derzeit freut sich das Team über ein hohes Besucheraufkommen. Bei blauem Himmel und Sonnenschein können die Tiere beobachtet werden. Hingucker sind wie immer die Esel – vor allem bei den kleinen Besuchern. Bei den älteren Gästen steht laut Lammerz vor allem das Glanrind hoch im Kurs. In der Nähe des Blumenlabyrinths liegen Kühe und genießen die angenehme Sonne. „Dabei sehen sie zum Kuscheln aus“, sagt Lammerz schmunzelnd.