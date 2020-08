Entscheidung in Neuss : Kinder müssen wegen Sturmtief Kirsten nicht in die Schule

Kinder müssen wegen Sturmtief Kirsten nicht in die Schule

Entscheidung in Neuss

Wegen des Sturmtiefs „Kirsten“ können Eltern ihre Kinder in Neuss vom Unterricht abmelden (Symbol-Bild). Foto: dpa/Marijan Murat

Neuss Der Deutsche Wetterdienst warnt für Mittwoch, 26. August, vor Sturmtief „Kirsten“. Das hat Auswirkungen auf die Schulen. Der Unterricht findet statt, aber Eltern können ihre Kinder abmelden.

Der Grund: Die derzeit vollbelaubten Bäume bieten dem Wind eine relativ große Angriffsfläche, so dass Äste abbrechen und Bäume umstürzen könnten. Das birgt Gefahren. Die Stadt Neuss weist darauf hin, dass bei extremen Wetterlagen die Eltern selber entscheiden, ob der Weg zur Schule sicher und zumutbar ist und die Schule unverzüglich darüber informieren müssen, wenn ihr Kind am betreffenden Tag deshalb nicht am Unterricht teilnehmen wird.