Zu Besuch an Neusser Schule : Kinder empfangen US-Generalkonsulin im Pyjama

US-Generalkonsulin Pauline Kao und ISR-Geschäftsführer Peter-Alexander Soliman beim Besuch von Kao an der International School on the Rhine (ISR). Foto: Andreas Woitschuetzke

Neuss Es ist „Pyjama Day“, als US-Generalkonsulin Pauline Kao am Freitagnachmittag das Schulgebäude der International School on the Rhine (ISR) betritt. So war ihr Besuch.

Eine Handvoll Kindergartenkinder heißt die Diplomatin mit einem Banner und bunten Schlafanzügen im Foyer willkommen. Trotz des hohen Besuchs soll der monatliche Motto-Tag für die Kinder nicht ausfallen. Die Besucherin stört es nicht – denn auch sie ist mit lässiger Jeans und übergroßem Blazer betont „casual“ erschienen. Ist schließlich ein Schulbesuch. „Der schönste Teil meiner Arbeit ist der Kontakt zu Schülern“ ist ein Satz, der noch mehrfach im Laufe ihres Besuches fällt.

Seit August 2021 ist Kao als zuständige US-Generalkonsulin in Düsseldorf. Zuvor war sie 20 Jahre lang in der ganzen Welt tätig – von Tokio über Berlin bis nach Peking, Hawaii und Shanghai hat sie schon alles gesehen. „Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Frau Kao sich die Zeit nimmt, uns zu besuchen“, sagt Geschäftsführer Peter Alexander Soliman, der als gebürtiger US-Amerikaner die ISR leitet. Mehrere hundert Schüler und Kindergartenkinder bereiten sich an der internationalen Privatschule auf ihren weiteren Lebensweg vor. Internationalität steht hier klar im Vordergrund: Knapp zehn Prozent der Schüler sind amerikanischer Herkunft, viele weitere haben beispielsweise chinesische oder russische Eltern. „Die Beziehung zum Konsulat ist uns sehr wichtig, denn wir schicken jedes Jahr Schüler in die USA“, so Soliman.

Nicht selten bekommen die Absolventen einen Platz an den angesehenen Ivy-League-Colleges. Im Rahmen der „Model UN“ simulieren die älteren Schüler an diesem Tag die Arbeit der Vereinten Nationen und schlüpfen in die Rolle von Diplomaten – das Interesse an der Arbeit der US-Generalkonsulin ist dementsprechend groß.

Kao hat lange in den USA gelebt. Die Tochter gebürtiger Chinesen wuchs zunächst in Taiwan auf, bevor sie mit zwölf Jahren nach Seattle zog. Später folgten ein Austausch an die Universität Tübingen und ein Masterabschluss in Berlin. Den Beginn ihrer beruflichen Karriere als Diplomatin – zurück im amerikanischen Virginia – wird sie niemals vergessen. Am 11. September 2001 fand gerade ihr zweiter Einführungstag statt, als jemand die Tür öffnete und verkündete, gerade sei ein Flugzeug in das World Trade Center geflogen. Wenig später öffnete sich die Tür erneut – ein zweites Flugzeug. Die Druckwelle des Einschlags im Pentagon habe sie bis in ihren Schulungsraum gespürt. „Das war der Beginn meines Lebens als Diplomatin“, so Kao zu den Schülern, die ihr gespannt lauschen.

Mit den Oberstufenschülern des ISR spricht die US-Generalkonsulin über die internationalen Beziehungen zwischen den USA und Deutschland. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock äußerte sich hierzu kürzlich bei ihrem US-Trip, indem sie betonte, dass Europäer keinen stärkeren Partner als die USA hätten. In ihrem Vortrag betont Kao, wie wichtig der Austausch zwischen Nationen sei. Es gebe aktuell drei große weltweite Herausforderungen, die gemeinsam zu bewältigen seien. Kurzfristig müsste man aus der Pandemie herauskommen. „Wir sollten die Lektionen, die uns die Pandemie gelehrt hat, auf nachhaltige Weise mitnehmen“, so Kao.

Zu Beginn der Pandemie habe die Natur eine Verschnaufpause bekommen, unter anderem seien Delfine aufgrund rückgängiger Umweltverschmutzung nach Hongkong zurückgekehrt. Generell müssten alle Generationen vereint gegen den Klimawandel angehen und länderübergreifend an einem Strang ziehen. Als langfristige Challenge sieht Kao auch den Schutz der Demokratie. „Wir dürfen die Demokratie und unsere gemeinsamen Werte nicht als selbstverständlich erachten“, sagt sie und verweist auch auf einen Überfluss an Informationen und Falschinformationen, mit dem sich insbesondere junge Menschen heute in sozialen Netzwerken konfrontiert sehen.