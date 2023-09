Unfall an der Weberstraße in Neuss Kind von E-Bike angefahren – Polizei sucht Zeugen

Ein 13-jähriger Junge aus Dormagen ist in Neuss von einem E-Bike angefahren und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, wie die Polizei jetzt mitteilte, bereits am vergangenen Freitag, als der Junge die Fahrbahn der Weberstraße an einer Verkehrsinsel überquerte. Nachdem ein Mann dem Kind über den Fuß gefahren war, hielt dieser lediglich kurz an, um das Kind anzumeckern. Anschließend fuhr er davon. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise unter 02131 3000.