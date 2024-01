Tragischer Fall in Neuss Kind stirbt bei Geburt – Arzt auf der Anklagebank

Demnach befand sich eine Frau seit dem 5. November 2022 zur Einleitung der Geburt ihres – später verstorbenen – Kindes in der Klinik. Als am Morgen des 9. November die Wehen einsetzten, wurde die schwangere Frau in den Kreißsaal gebracht und ein Wehentropf angelegt. Aufgrund erheblicher Schmerzen habe die Frau gegenüber der anwesenden Ärztin und einer Hebamme geäußert, dass sie „nicht mehr könne“ und einen Kaiserschnitt vorziehe.