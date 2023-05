Kind in Neuss verletzt Junge auf Fahrrad fährt Vierjährige an

Der Verkehrsunfall ereignete sich auf dem Gehweg an der Dreikönigenstraße, auf der Höhe der Hausnummer 16. Ein unbekannter Junge fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg aus der Fahrtrichtung Jülicher Straße kommend in Richtung Weberstraße. Zeugen gaben an, dass der Junge nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und frontal in ein Mädchen, welches sich ebenfalls auf dem Gehweg befand, fuhr. Nach dem Zusammenstoß nahm der Junge sein Fahrrad und fuhr sichtlich erschrocken davon.