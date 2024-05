Umfangreiche Hausdurchsuchung Dutzende Kilo Cannabis in Neuss sichergestellt

Spezialkräfte der Düsseldorfer Polizei haben am Donnerstag in den frühen Morgenstunden eine Hausdurchsuchung an der Gladbacher Straße in Neuss gemacht. Wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte, wurden im Zuge des Einsatzes, der gegen 5 Uhr startete, mehrere Dutzend Kilogramm Cannabis sichergestellt. Eine Person wurde festgenommen. Die Hinweise auf das Objekt in Neuss hätte sich aus vorangegangenen Ermittlungen ergeben, so der Sprecher.