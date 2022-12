Beschuldigter äußert sich Erinnerungslücken nach Tötungsvorwurf in Neuss

Ruhig, fast freundlich beantwortet der Angeklagte die Fragen des vorsitzenden Richters Rainer Drees, schildert seinen Lebens- und Krankheitsverlauf gefasst und klar. In dem Sicherungsverfahren, das am Donnerstag vor dem Landgericht Düsseldorf begann, werden einem 22-Jährigen Totschlag und Diebstahl in zwei Fällen vorgeworfen. Der Beschuldigte soll die Taten am 28. und 30. Juni dieses Jahres auf einer geschützten Station des Alexius/Josef-Krankenhauses in Neuss, wo er und die beiden späteren Opfer sich in einer stationären Behandlung befanden, im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben. Konkret soll es sich dabei um ein „wahnhaftes Erlebnis“ gehandelt haben, in dem der junge Mann seine 55 und 56 Jahre alten Mitpatienten als Bedrohung wahrgenommen haben soll.