SPD und Grüne scheitern mit Antrag Zoff um finanzielle Hilfe für den Neusser Bauverein

Schon im Vorfeld der Ratssitzung war eine hitzige Debatte erwartet worden – und die sollte es auch geben. Kostenpflichtiger Inhalt Um den sozialen Wohnungsbau anzukurbeln, wollten SPD und Grüne per Antrag erreichen, dass die Stadt ihrem Tochterunternehmen Bauverein finanzielle Hilfestellung gibt. Von einem Verlustausgleich „oder anderen Finanzierungsvorschlägen“ war in dem Antrag die Rede. Stadt und Bauverein sollten sich noch vor den Sommerferien so weit einig werden, dass zumindest ein erstes Projekt auf dem alten Alexianer-Areal in Angriff genommen werden kann: ein Mehrfamilienhaus-Komplex mit 86 Wohnungen – davon mehr als die Hälfte öffentlich gefördert.