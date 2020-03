Paar aus Neuss : Kein Corona-Test trotz Reise ins Risikogebiet Ischgl

Neuss Ein Paar aus Neuss ist mit Fieber aus dem Urlaub zurückgekommen – einen Corona-Test gab es noch nicht. Nach Angaben eines Kreissprechers soll der Test jedoch so schnell wie möglich nachgeholt werden.

Der Reihe nach: Am 7. März machten die beiden Neusser sich auf den Weg ins österreichische Ischgl, um dort Urlaub zu machen. Zunächst läuft alles nach Plan, doch nach einigen Tagen bekommt das Paar mit, dass sämtliche Bars geschlossen werden sollen. „In den Almhütten haben die Mitarbeiter plötzlich nur noch mit Handschuhen bedient“, sagt die Neusserin. Als sie am 13. März erfahren, dass das Tal geschlossen wird, brechen die zwei ihren Urlaub vorzeitig ab und machen sich auf den Rückweg. „Schon im Auto hatte ich die ersten Symptome“, äußert sich die Frau. Es habe mit Schlappheit und Schüttelfrost begonnen, mittlerweile hätten sie und ihr Freund auch leichtes Fieber, Husten und gelegentliche Übelkeit.

„Wir haben dann das Gesundheitsamt benachrichtigt, damit wir auf das Coronavirus getestet werden. Am Telefon wurden auch unsere Daten aufgenommen“, sagt die Frau. Doch auch Tage später sei ein solcher Test noch nicht zustande gekommen. Und das, obwohl sich das Paar in einem Risikogebiet befunden hatte. Nach Angaben von Kreissprecher Benjamin Josephs soll der Test so schnell wie möglich nachgeholt werden. „Im Normalfall führen wir selbstverständlich Tests bei Menschen durch, die in solchen Krisengebieten waren“, sagt er. Auch andere Ischgl-Reisende aus dem Rhein-Kreis Neuss hätten sich dieser Prozedur bereits unterzogen. Warum der Test bei dem Paar bislang nicht zustande gekommen ist, sei aktuell fraglich.