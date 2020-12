Kostenpflichtiger Inhalt: Mitten im Adventsgeschäft : Kehrmaschine verursacht Ölfilm in der Neusser Innenstadt

Der Ölfilm wurde von AWL-Mitarbeitern abgestreut. Foto: Simon Janßen

Neuss In der Innenstadt wurde es am Montagmorgen in manchen Teilen rutschig. Eine Kehrmaschine verursachte einen Ölfilm in Teilen der Neusser City.