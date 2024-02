Zustimmung der GfB erwartet Kaufvertrag für die Galeria in Neuss unterzeichnet

Der Kaufvertrag ist schon unterzeichnet. Mit Wirkung zum 1. April erfolgt der wirtschaftliche Übergang der Kaufhaus-Immobilie an der Niederstraße – und die Neusser Bau- und Immobilienmanagement GmbH (NBI) übernimmt die Verwaltung des Gebäudekomplexes, in dem seit 1976 und bis Juni 2023 die Galeria Kaufhof residierte. Kleiner Haken der Geschichte: Die gut 150 Aktionäre der „Gesellschaft für Buchdruckerei“ (GfB), dem Besitzer der Liegenschaft, müssen dem Kaufvertrag noch zustimmen. Das soll im April in einer zu diesem Zweck noch einzuberufenden Gesellschafterversammlung geschehen.