Galeria-Schließung in Neuss Kauft die Stadt das Kaufhof-Gebäude?

Die Verwaltung diskutiert mit der Gesellschaft für Buchdruckerei (GfB) derzeit die Frage, ob die Stadt nach Schließung der Galeria Kaufhof als Erwerberin der Kaufhausimmobilie an der Niederstraße infrage kommt. Das bestätigte Bürgermeister Reiner Breuer auf Nachfrage. Details zu den Gesprächen mit der Immobilieneigentümerin will er dem Rat am Freitag in nicht-öffentlicher Sitzung darlegen.