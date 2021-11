Immobilie in Neuss : Kaufinteressent für den Reuterhof springt ab

Immobilie in Neuss

Das Bürgerhaus Reuterhof in Grimlinghausen bleibt vorerst eine städtische Liegenschaft. Foto: Andreas Woitschützke

Grimlinghausen Das Bürgerhaus Reuterhof wird vorerst nun doch nicht verkauft. Das vermeldete die Stadt am Montag überraschend in einer Pressemitteilung.

Grund für die Entscheidung, die letzte Gastronomie-Immobilie in städtischem Besitz nun doch nicht zu veräußern, ist aber kein Umdenken der Verwaltung oder politischer Widerstand, sondern einzig und allein, dass der Grevenbroicher Kaufinteressent abgesprungen ist. Die Summe der auf Dauer zu übernehmenden Verpflichtungen habe sich für ihn letztendlich als nicht zu überwindendes Hindernis dargestellt, berichtet Tobias Spange von der Pressestelle der Stadt. Inwieweit ein Verkauf an einen anderen Interessenten möglich sein wird, sei derzeit nicht absehbar.

Für den Stadtverordneten Bernd Ramakers (CDU) heißt das aber nicht, eine für Montag, 29. November, schon angesetzte Besprechung zu diesem Thema abzusagen. „Das Thema bleibt spannend“, sagt er – und dafür sorgen schon die Grimlinghausener selbst. So stellte Matthias Harms im Namen einer in Gründung befindlichen „Bürgerinitiative Reuterhof“ jüngst bei der Mitgliederversammlung der Bürgerschützen die Möglichkeit vor, die Liegenschaft durch ein Konsortium von Bürgern aus dem Ort zu erwerben, um das Lokal für Grimlinghausen zu erhalten. Er kenne schon neun bis zehn Interessenten, sagt Ramakers, die sich an einer Finanzierung beteiligen würden.