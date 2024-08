Erinnerungen an die Galeria in Neuss sichern Kaufhof-Inventar kommt unter den Hammer

Frauen in Schützenuniform – im Büro des Bürgermeisters gibt es das schon. Denn Reiner Breuer hat sich aus dem Inventar der seit einem Jahr geschlossenen Galeria Kaufhof eine (weibliche) Schaufensterpuppe gesichert und mit seinem Grenadier-Cut, Zylinder und Holzgewehr ausgestattet in seinem Dienstzimmer aufgestellt. Die Chance, sich ein besonderes Andenken aus dem Kaufhaus am Konvent zu sichern, bekommen auch andere Interessierte, denn die Galeria ist zwar geschlossen, aber noch voll „möbliert“. Und all das kommt demnächst unter den Hammer.