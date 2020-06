Kostenpflichtiger Inhalt: Mitarbeiter in Sorge : Neusser Kaufhof droht die Schließung

Schon am Freitagnachmittag standen Kunden vor verschlossenen Türen der Galeria Kaufhof an der Niederstraße, ein kleines Hinweisschild wies auf die Betriebsversammlung hin. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Das Warenhaus in der Innenstadt hängt am seidenen Faden. Nach Angaben des Betriebsrats macht das Unternehmen die Zukunft der Filiale von Zugeständnissen der Vermieter abhängig. Der Bürgermeister kündigt Gespräche an.