Stadt Neuss vor Kauf von „Galeria“-Gebäude Millionen-Invest zur Stabilisierung der Innenstadt

Seit Ende Juni steht die ehemalige Galeria Kaufhof leer. Um eine Abwärtsentwicklung in der City zu stoppen, will die Stadt das Haus erwerben und schnell wieder in Nutzung bringen. Eine finanzielle Rendite erwartet Kämmerer Frank Gensler nicht. Im Gegenteil: „Wir müssen auf Sicht Geld mitbringen, um die Innenstadt zu stabilisieren“, sagt er.

Foto: Simon Janßen