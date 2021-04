Neusser Polizei ermittelt : Passant findet ausgesetzte Katze im Gebüsch

Neuss Am Montagnachmittag alarmierte ein Passant die Polizei, weil er eine offenbar ausgesetzte Katze entdeckt hat. Das Kriminalkommissariat ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

In einem Gebüsch in der Nähe der Kuckhofer Straße in Neuss hat ein Dormagener am Montagnachmittag einen Bettdeckenbezug entdeckt, in dem sich eine Katzenbox mit einem Vierbeiner befand. Das teilt die Polizei mit. Der Dormagener alarmierte die Beamten gegen 17 Uhr. Er sei bereits am Morgen die Strecke an der Kuckhofer Straße / Am Kuckhofer Feld entlanggekommen und habe da noch keine Box gesehen. Die Polizei vermutet so, dass die Katze voraussichtlich im Zeitraum von 8 Uhr bis 17 Uhr ausgesetzt worden ist. Die Beamten brachten den verängstigten Vierbeiner in ein Tierheim.