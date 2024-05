Gymnasium Marienberg Neuss Lesung aus dem Tagebuch einer jüdischen Mitschülerin

Diese Hoffnung verfliegt rasch. Nur zwei Monate später steht das Mädchen in der elterlichen Wohnung an der Orkener Straße in Grevenbroich sechs bewaffneten SA-Angehörigen gegenüber. Sie ist mit ihrem Bruder Walter allein, die als wohlhabend geltenden Eltern haben einen Termin in Bedburg. Die Eindringlinge muss das Mädchen durch die ganze Wohnung führen und zusehen, wie sie Möbel aufbrachen, Geld und Schmuck an sich nahmen. Die Täter wurden ermittelt, aber nie verurteilt.